Юрист, возглавляющий независимую комиссию по делу Манчестер Сити, болеет за Арсенал

Небольшой конфликт интересов может возникнуть во время вынесения приговора.

Юрист, возглавляющий независимую комиссию, расследующую предполагаемые нарушения финансового фэйр-плей в исполнении Манчестер Сити, является болельщиком Арсенала, сообщает Daily Star.

Английская Премьер-лига объявила, что "горожанам" предъявлено обвинение в более чем 100 предполагаемых нарушениях финансовых правил. А человек, которому доверено курировать независимую комиссию по делам Сити, на самом деле поддерживает "канониров".

Барристер Мюррей Розен был назначен председателем независимой комиссии, расследующей дела Сити. Ему также будет поручено назначать других членов комиссии, которые вполне могут наказать манчестверский клуб вычетом очков, что сильно поможет Арсеналу в завоевании долгожданного титула.

Мюррей Розен

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При этом члены королевского совета считаются слишком опытными, чтобы поддаваться влиянию внешних событий и голосов.

"Он твердо верит в справедливость, силу и преимущества спорта и высоко ценит его социальные, политические и финансовые аспекты", — говорится в профиле Розена на сайте палаты адвокатов.

"Он всю жизнь занимался спортом, является членом МСС и ФК Арсенал, и до сих пор регулярно играет в теннис и пинг-понг".

Напомним, что АПЛ обвиняет Манчестер Сити в финансовых махинациях, начиная с сезона-2009/10 и вплоть до сезона 2017/18.