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Манчестер Сити не сможет обжаловать возможные санкции за финансовые нарушения

У "горожан" не будет права на апелляцию в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.
Сегодня, 16:10
Клуб Хосепа Гвардиолы могут наказать за финансовые нарушения / Getty Images
Клуб Хосепа Гвардиолы могут наказать за финансовые нарушения / Getty Images

Манчестер Сити не сможет обжаловать возможные санкции, которые грозят клубу за несоблюдение правил финансового фэйр-плей.

Ранее английская Премьер-лига выдвинула "горожанам" обвинения в многочисленных финансовых нарушениях в каждом сезоне с 2009/10 до 2017/18.

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Как сообщает журналист The Times Мартин Циглер, если вину Манчестер Сити докажут, клуб не будет иметь возможности оспорить потенциальное наказание в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS). "Горожане" не будут иметь права на апелляцию из-за правил АПЛ.

Отметим, что в 2020 году за нарушение правил финансового фэйр-плей УЕФА пытался отстранить Манчестер Сити на два года от еврокубков, но тогда английский клуб успешно обжаловал это решение в CAS.

Ранее Манчестер Сити уже отреагировал на обвинения со стороны английской Премьер-лиги.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Финансовый фэйр-плей АПЛ CAS чемпионат Англии Английская Премьер-лига

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