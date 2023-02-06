Манчестер Сити не сможет обжаловать возможные санкции за финансовые нарушения

У "горожан" не будет права на апелляцию в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

Клуб Хосепа Гвардиолы могут наказать за финансовые нарушения / Getty Images

Манчестер Сити не сможет обжаловать возможные санкции, которые грозят клубу за несоблюдение правил финансового фэйр-плей.

Ранее английская Премьер-лига выдвинула "горожанам" обвинения в многочисленных финансовых нарушениях в каждом сезоне с 2009/10 до 2017/18.

Читай также: Манчестер Сити обвинили в многочисленных финансовых нарушениях, клубу грозят серьезные санкции

Как сообщает журналист The Times Мартин Циглер, если вину Манчестер Сити докажут, клуб не будет иметь возможности оспорить потенциальное наказание в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS). "Горожане" не будут иметь права на апелляцию из-за правил АПЛ.

Отметим, что в 2020 году за нарушение правил финансового фэйр-плей УЕФА пытался отстранить Манчестер Сити на два года от еврокубков, но тогда английский клуб успешно обжаловал это решение в CAS.

Ранее Манчестер Сити уже отреагировал на обвинения со стороны английской Премьер-лиги.