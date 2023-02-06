"Клуб удивлен": Манчестер Сити официально отреагировал на обвинения в финансовых нарушениях

Манчестер Сити сделал официальное заявление по поводу обвинений со стороны английской Премьер-лиги в нарушении правил финансового фэйр-плей.

На своем официальном сайте "горожане" отметили, что удивлены обвинениями от АПЛ, но ждут рассмотрения дела, надеясь, что этот вопрос будет закрыт окончательно.

"Манчестер Сити удивлен публикацией этих предполагаемых нарушений правил Премьер-лиги, особенно учитывая большое количество подробных материалов, предоставленных АПЛ.

Клуб приветствует рассмотрение этого вопроса независимой комиссией, чтобы непредвзято оценить всеобъемлющий массив неопровержимых доказательств в поддержку своей позиции.

Поэтому мы с нетерпением ожидаем, что этот вопрос будет закрыт раз и навсегда", - говорится в заявлении "горожан".

Напомним, что английская Премьер-лига обвинила Манчестер Сити в многочисленных финансовых нарушениях в каждом сезоне с 2009/10 до 2017/18, из-за чего к клубу могут применить санкции.