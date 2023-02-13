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Определился соперник Руха в 1/8 финала Юношеской Лиге УЕФА

Украинская команда поборется за выход в четвертьфинал турнира.
Сегодня, 14:36
Рух U-19 / Рух Львов
Рух U-19 / Рух Львов

Львовский Рух U-19 продолжает выступление в Юношеской лиги УЕФА.

Украинская команда узнала соперника по 1/8 финала соревнования. Рух сыграет с представителем Италии - Милан.

Результаты жеребьевки

  • Милан – Рух
  • Барселона – АЗ
  • Ливерпуль – Порту
  • Атлетико – Генк
  • Боруссия Д – ПСЖ
  • Хайдук – Манчестер Сити
  • Спортинг – Аякс
  • Реал – Зальцбург

Отметим, что матчи данной стадии пройдут 28 февраля - 1 марта. Все дальнейшие стадии турнира будут состоять из одной игры. Окончательный календарь 1/8 финала будет определен позже.

Напомним, в рамках 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА Рух U19 обыграл сверстников из Интера.


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