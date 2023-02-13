Определился соперник Руха в 1/8 финала Юношеской Лиге УЕФА

Львовский Рух U-19 продолжает выступление в Юношеской лиги УЕФА.

Украинская команда узнала соперника по 1/8 финала соревнования. Рух сыграет с представителем Италии - Милан.

Результаты жеребьевки

Милан – Рух

Барселона – АЗ

Ливерпуль – Порту

Атлетико – Генк

Боруссия Д – ПСЖ

Хайдук – Манчестер Сити

Спортинг – Аякс

Реал – Зальцбург

Отметим, что матчи данной стадии пройдут 28 февраля - 1 марта. Все дальнейшие стадии турнира будут состоять из одной игры. Окончательный календарь 1/8 финала будет определен позже.

Напомним, в рамках 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА Рух U19 обыграл сверстников из Интера.