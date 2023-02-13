Определился соперник Руха в 1/8 финала Юношеской Лиге УЕФА
Украинская команда поборется за выход в четвертьфинал турнира.
Львовский Рух U-19 продолжает выступление в Юношеской лиги УЕФА.
Украинская команда узнала соперника по 1/8 финала соревнования. Рух сыграет с представителем Италии - Милан.
Результаты жеребьевки
- Милан – Рух
- Барселона – АЗ
- Ливерпуль – Порту
- Атлетико – Генк
- Боруссия Д – ПСЖ
- Хайдук – Манчестер Сити
- Спортинг – Аякс
- Реал – Зальцбург
Отметим, что матчи данной стадии пройдут 28 февраля - 1 марта. Все дальнейшие стадии турнира будут состоять из одной игры. Окончательный календарь 1/8 финала будет определен позже.
Напомним, в рамках 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА Рух U19 обыграл сверстников из Интера.