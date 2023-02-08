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Рух в бешеной серии пенальти прошел Интер в Юношеской Лиге УЕФА

Украинский клуб добыл путевку в 1/8 финала турнира.
Сегодня, 17:07
Рух Львов U19 - Интер U19 / fcruh.com
Рух Львов U19 - Интер U19 / fcruh.com

В среду, 8 февраля, в рамках 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА Рух U19 встречался с ровесниками из Интера.

В первой половине встречи команде со Львова удалось выйти вперед. На 30-й минуте форвард Сергей Панченко открыл счет в матче.

Гости смогли ответить лишь во втором тайме. Нападающий юношеской команды Интера Франческо Эспосито возобновил паритет на 52-й минуте.

В оставшуюся часть встречи "нерадзурри" пытались всеми силами вырвать для себя победу, создав мощный натиск на ворота Руха, однако "черно-желтые" выдержали натиск, переведя игру в серию послематчевых пенальти.

В 11-метровых сильнее оказался клуб из Украины, который продолжит свой путь в 1/8 финала турнира.

Рух U19 - Интер U19 1:1 (4:3 пен)

Голы: Панченко, 30 - Эспосито, 52

Рух U19: Герета, Роман, Холод, Слюбик, Добрянский (Касарда, 68), Столярчук, Пидгурский, Сапуга, Русяк, Панченко (Квас, 81).

Интер U19: Каллигарис, Пеламатти, Кассама, Фонтанароза, Дзанотти, Станкович, Камате (Мартини, 77), Карбони, Илиев, Эспозито, Овусу (Куратоло, 74).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интер Юношеская лига УЕФА рух львов

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