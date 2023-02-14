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Ливерпуль - Эвертон: обзор и результат матча чемпионата Англии 13.02.2023

Подопечные Юргена Клоппа добыли важную победу, которая может положить начало возвращению в оптимальную форму
Сегодня, 00:04
Ливерпуль - Эвертон
Ливерпуль - Эвертон

В рамках последнего и центрального матча 23 тура чемпионата Англии Ливерпуль на своем поле принял Эвертон Миколенко.

"Красные" подошли к этому матчу в более оптимальном составе нежели ранее в связи с возвращением в заявку Диогу Жоты и Роберто Фирмино. В свою очередь, "ириски" были вынуждены выпустить в нападении Эллиса Симса, который ранее провел лишь один матч в АПЛ.

Первый тайм по большей степени прошел под диктовку хозяев, но опасных моментов не возникало практически до самого конца у обоих команд. После этого клубы обменялись шансами. Эвертон подал угловой и Джеймс Тарковски попал в штангу, а сразу за этим Ливерпуль выбежал в контратаку, которая через 13 секунд завершилась взятием ворот от Мохаммеда Салаха.

Гол на 36 минуте придал уверенности подопечным Юргена Клоппа, что вылилось в отличный тайм после перерыва, где у коллектива Шона Дайча не было никаких шансов отыграться. Закономерным итогом такого развития событий был быеще один гол в ворота Джордана Пикфорда, что и произошло практически сразу после возвращения команд на поле. Автором гола на этот раз стал Коди Гакпо. Для нидерландца это был дебютный мяч в команде.

Статистика матча чемпионата Англии Ливерпуль - Эвертон

Ливерпуль - Эвертон 2:0

Голы: Салах, 36, Гакпо, 49.

Владение мячем: 59% - 41%
Удары: 15 - 6
Удары в створ: 6 - 1
Атаки: 126 - 89

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль эвертон АПЛ

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