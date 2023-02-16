ПСЖ - Лилль: онлайн-трансляция матча 19.02.2023 Лиги 1

На ISPORT.ua доступна онлайн-трансляция поединка между ПСЖ и Лиллем во французской Лиге 1.

В воскресенье, 19 февраля, в рамках 24-го тура французской Лиги 1 ПСЖ будет принимать в гостях Лилль.

В центральной встрече всего тура сойдутся лидер чемпионата и пятая команда, которая отчаянно пытается занять место в зоне Лиги чемпионов.

Поединок состоится в Париже на Парк де Пренс. Стартовый свисток запланирован на 14:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн трансляцию матча ПСЖ - Лилль

Трансляция матча 24-го тура французской Лиги 1 между ПСЖ и Лиллем будет доступна в этой новости 19 февраля и начать смотреть ее онлайн можно с 14:00 по Киеву.

Кроме того, в Украине матч 24-го тура французской Лиги 1 между ПСЖ и Лиллем покажет видеосервис MEGOGO. В данном случае поединок будет транслировать канал "MEGOGO Футбол 1". Он также доступен на платформе Volia TV.

ПСЖ в последнее время попал в некоторую турбулентность. На данный момент команда Кристофа Галтье может "похвастаться" трехматчевой серией поражений от Марселя (1:2) в кубке Франции, Монако (1:3) в Лиге 1 и Баварии (0:1) в Лиге чемпионов.

Но даже в свои не лучшие времена парижане имеют 5-очковое преимущество над ближайшим преследователем в лице Марселя.

Лилль тоже не радует стабильностью набора очков, но в последних двух турах "доги" сумели набрать максимум очков, обыграв прямого конкурента Ренн (3:1) и Страсбург (2:0).

После 23-х сыгранных туров Лилль занимает пятое место, имея в активе 41 очко.