Тренер Жироны оценил перфоманс Цыганкова в матче Ла Лиги

В пятницу, 17 февраля, в рамках 22-го тура испанской Ла Лиги Жирона на своем поле принимала Альмерию. Поединок завершился разгромной победой хозяев (6:2), а одним из героев встречи стал украинский футболист Виктор Цыганков.

Наставник испанской команды Мичел Санчес поделился мнением об игре украинского вингера. По словам специалиста, украинец еще не в лучшей форме.

"Цыганков – это нечто другое. Нам посчастливилось иметь его в команде. Ориоль Ромеу, Янхель Эррера и Цыганков – игроки, которые делают разницу на поле".

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"Это еще далеко не лучшая версия Виктора, поскольку он не играл в течение двух месяцев и приехал из страны с другим языком и обычаями", - приводит слова тренера Marca.

Напомним, на ISPORT.ua доступно видео голов и обзор матча Жирона - Альмерия.