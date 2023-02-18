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Тренер Жироны оценил перфоманс Цыганкова в матче Ла Лиги

Украинский футболист помог команде разгромить Альмерию.
Сегодня, 11:44
Виктор Цыганков (справа) / Getty Images
Виктор Цыганков (справа) / Getty Images

В пятницу, 17 февраля, в рамках 22-го тура испанской Ла Лиги Жирона на своем поле принимала Альмерию. Поединок завершился разгромной победой хозяев (6:2), а одним из героев встречи стал украинский футболист Виктор Цыганков.

Наставник испанской команды Мичел Санчес поделился мнением об игре украинского вингера. По словам специалиста, украинец еще не в лучшей форме.

"Цыганков – это нечто другое. Нам посчастливилось иметь его в команде. Ориоль Ромеу, Янхель Эррера и Цыганков – игроки, которые делают разницу на поле".

Читай также: Ла Лига характерным образом оценила игру Цыганкова в победном матче Жироны

"Это еще далеко не лучшая версия Виктора, поскольку он не играл в течение двух месяцев и приехал из страны с другим языком и обычаями", - приводит слова тренера Marca.

Напомним, на ISPORT.ua доступно видео голов и обзор матча Жирона - Альмерия.


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Жирона - Альмерия 6:2 Видео гола и ассиста Цыганкова и лучших моментов матча чемпионата Испании
Жирона - Альмерия 6:2 Видео гола и ассиста Цыганкова и лучших моментов матча чемпионата Испании

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