Ла Лига характерным образом оценила игру Цыганкова в победном матче Жироны

Сегодня, 07:50

Сегодня, 07:50

Украинец помог команде добыть разгромную победу над Альмерией.

В пятницу, 17 февраля, в рамках 22-го тура испанской Ла Лиги Жирона на своем поле принимала Альмерию.

Поединок завершился разгромной победой хозяев (6:2), а одним из героев встречи стал украинский футболист Виктор Цыганков.

Вингер забил свой дебютный гол за новую команду, а также отличился голевой передачей.

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Пресс-служба Ла Лиги поздравила Цыганкова с отличной игрой, посвятив ему пост в Instagram.

"Безумный", - гласит подпись к фото с украинцем.

Напомним, на ISPORT.ua доступно видео голов и обзор матча Жирона - Альмерия.