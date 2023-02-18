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Футбол

Ла Лига характерным образом оценила игру Цыганкова в победном матче Жироны

Украинец помог команде добыть разгромную победу над Альмерией.
Сегодня, 07:50
Виктор Цыганков / Getty Images
Виктор Цыганков / Getty Images

В пятницу, 17 февраля, в рамках 22-го тура испанской Ла Лиги Жирона на своем поле принимала Альмерию.

Поединок завершился разгромной победой хозяев (6:2), а одним из героев встречи стал украинский футболист Виктор Цыганков.

Вингер забил свой дебютный гол за новую команду, а также отличился голевой передачей.

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Пресс-служба Ла Лиги поздравила Цыганкова с отличной игрой, посвятив ему пост в Instagram.

"Безумный", - гласит подпись к фото с украинцем.

Напомним, на ISPORT.ua доступно видео голов и обзор матча Жирона - Альмерия.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Виктор Цыганков

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