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Неймар определился с клубом, в котором хочет продолжить карьеру

Бразилец не собирается покидать стан парижан.
Сегодня, 15:26
Неймар / Getty Images
Неймар / Getty Images

Нападающий ПСЖ Неймар не намерен уходить из клуба по окончании этого сезона. Об этом сообщает издание Get French Football News.

31-летний бразилец хочет остаться в парижской команде, несмотря на критику в свой адрес. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до 2027 года.

Отметим, самого футболиста беспокоит травма голеностопа, из-за которой он уже дважды в этом году попадал в лазарет. Неймар намерен набрать форму и доказать ПСЖ свой профессионализм.

В текущем сезоне на счету бразильца 12 голов и 10 ассистов в 19 матчах в рамках Лиги 1.

Ранее сообщалось, что руководство ПСЖ определилось с судьбой главного тренера клуба.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: неймар ПСЖ

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