Неймар определился с клубом, в котором хочет продолжить карьеру
Бразилец не собирается покидать стан парижан.
Нападающий ПСЖ Неймар не намерен уходить из клуба по окончании этого сезона. Об этом сообщает издание Get French Football News.
31-летний бразилец хочет остаться в парижской команде, несмотря на критику в свой адрес. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до 2027 года.
Отметим, самого футболиста беспокоит травма голеностопа, из-за которой он уже дважды в этом году попадал в лазарет. Неймар намерен набрать форму и доказать ПСЖ свой профессионализм.
В текущем сезоне на счету бразильца 12 голов и 10 ассистов в 19 матчах в рамках Лиги 1.
Ранее сообщалось, что руководство ПСЖ определилось с судьбой главного тренера клуба.