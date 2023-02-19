ПСЖ - Лилль 4:3 Видео голов и лучших моментов матча 19.02.2023

В воскресенье, 19 февраля, в Париже состоялся центральный матч 24-го тура французской Лиги 1, в котором ПСЖ принимал в Лилль.

Старт игры выглядел многообещающим для хозяев поля. Уже к 17-й минуте они имели преимущество в два гола, благодаря Неймару, который записал на свой счет гол+пас, и Килиану Мбаппе.

Гости сумели быстро отыграть один мяч усилиями Бафоде Диаките. Далее "доги" восстановили паритет за счет гола с пенальти в исполнении Джонатана Дэвида. А десятью минутами спустя они и вовсе вышли вперед. Андре Гомеш выдал пас на Жонатана Бамба, который подарил преимущество команде Паулу Фонсеки.

Все решилось в последние минуты встречи. Сначала на 87-й минуте Мбаппе с близкого расстояния переправил мяч в ближний угол ворот. А уже в добавленное время Лионель Месси прекрасно исполнил штрафной удар, который принес ПСЖ победу.

Вашему вниманию видео всех голов матча ПСЖ - Лилль в 24-м туре Лиги 1:

ПСЖ - Лилль 4:3

Голы: Мбаппе, 11, 87, Неймар, 17, Месси, 90+5 - Диаките, 24, Дэвид, 58 (пен.), Бамба, 69.

Владение мячом: 46% - 54%

Удары: 12 - 16

Удары в створ: 10 - 7

Фолы: 9 - 19

Ожидаемые голы (xG): 2.5 - 2.72

ПСЖ: Доннарумма - Пембеле (Солер, 75), Рамос, Кимпембе, Мендеш (Бернат, 31) - Витинья (Заир-Эмри, 75), Верратти, Руис (Данилу, 75) - Неймар (Экитике, 51) - Месси, Мбаппе.

Лилль: Шевалье - Диактие (Гудмундссон, 67), Фонте (Йоро, 14), Джало, Веа - Гомес (Виргиниус, 88), Андре, Гомеш, Кабелла (Балеба, 88), Бамба - Дэвид.

Предупреждения: Верратти, Мбаппе - Диаките, Бамба, Дэвид, Андре.