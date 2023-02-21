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Ответ Каземиро: Неймар в соло выиграл раунд, убив всех противников в CS:GO

Бразилец также сумел сотворить красивый хайлайт.
Сегодня, 20:50
Неймар / Getty Images
Неймар / Getty Images

Нападающий ПСЖ и сборной Бразилии Неймар помимо футбола также обожает компьютерные игры и киберспорт.

Бразилец является ярым фанатом CS:GO - онлайн шутера, рассчитанного на противостояние двух команд, где играют за спецназ (оборону) и террористов (атаку).

Недавно в соцсетях появилось видео, на котором Неймар убивает всех своих врагов (делает эйс), а после дефьюзит бомбу.

Ранее сообщалось, что Каземиро похвастался мощным хайлайтом во время игры в CS:GO.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: киберспорт неймар ПСЖ Counter-Strike- Global Offensive

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