S1mple, берегись: Каземиро похвастался мощным хайлайтом во время игры в CS:GO

Бразилец стал автором четырех убийств за раунд.

Хавбек Манчестер Юнайтед Каземиро стал звездой соцсетей благодаря своей великолепной игре в CS:GO.

Бразилец является ярым поклонником онлайн-шутера, который является самой популярной игрой в мире с огромный количеством геймеров по всему миру.

Недавно Каземиро стримил на платформе Твич, сделав по ходу одного из раундов в CS:GO квадрокилл, стреляя из винтовки.

Сам футболист лишь рассмеялся после оформления четырех убийств, тем самым показав простоту проделанного действия в игре.

Ранее сообщалось, что звезда Манчестер Юнайтед всю свою карьеру выступает под неправильным именем.