Дебют Забарного за Борнмут снова переносится

Новоприобретенный украинский защитник Борнмута Илья Забарный не дебютирует в АПЛ приблизительно до апреля.

Украинец перешел к "вишням" этой зимой из киевского Динамо за потенциально 25 млн фунтов, но до сих пор не сыграл ни одного матча за новый клуб.

Из-за травмы Илья пропустил уже три игры, а теперь и вовсе пропустит еще целый месяц, у игрока проблемы со стопой, сообщает Insider.

Напомним, что Борнмут не одержал ни одной победы в последних пяти турах, а в ближайшее время команде О'Нила предстоят матчи с Сити, Ливерпулем и Арсеналом.