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Всегда с Шахтером: Мудрик восхитился игрой Трубина в матче Лиги Европы

Вингер лондонского Челси переживал за "горняков" в поединке с Ренном.
Сегодня, 09:34
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

В четверг, 23 февраля, в рамках ответного матча 1/16 финала Лиги Европы Шахтер встречался с Ренном. По итогу противостояния в следующий раунд прошли "горняки", обыграв соперника в серии пенальти.

Бывший футболист донецкого клуба Михаил Мудрик, который ныне выступает за Челси, поддерживал свой экс-клуб.

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Украинский вингер опубликовал в Instagram видео того, как он поддерживает Шахтер во время серии пенальти.

Отдельную благодарность от Михаила получил Анатолий Трубин, который трижды отбил удар игроков французской команды.

Напомним, на ISPORT.ua доступно видео голов и обзор матча Ренн - Шахтер.


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Ренн - Шахтер 2:1 видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы
Ренн - Шахтер 2:1 видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы

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