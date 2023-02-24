Де Дзерби может возглавить Ливерпуль, если Клопп покинет клуб

Наставник Брайтона Роберто Де Дзерби летом может сменить клуб.

Как сообщает издание La Reppublica, итальянского специалиста рассматривают в качестве возможного наставника Ливерпуля.

Де Дзерби приоритетный вариант для руководства мерсисайдцев, в случае если Юрген Клопп решит покинуть клуб по завершению сезона.

Другие кандидаты на пост главного тренера "красных" Маурицио Почеттино и Зинедин Зидан. Также источник отмечает, что Клопп сохраняет прекрасные отношения с боссами клуба.

Напомним, ранее сообщалось, что в услугах Де Дзерби заинтересованы топ-клубы Италии.