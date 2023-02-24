Де Дзерби может возглавить Ливерпуль, если Клопп покинет клуб
Итальянец - приоритет для руководства "красных"
Наставник Брайтона Роберто Де Дзерби летом может сменить клуб.
Как сообщает издание La Reppublica, итальянского специалиста рассматривают в качестве возможного наставника Ливерпуля.
Де Дзерби приоритетный вариант для руководства мерсисайдцев, в случае если Юрген Клопп решит покинуть клуб по завершению сезона.
Другие кандидаты на пост главного тренера "красных" Маурицио Почеттино и Зинедин Зидан. Также источник отмечает, что Клопп сохраняет прекрасные отношения с боссами клуба.
Напомним, ранее сообщалось, что в услугах Де Дзерби заинтересованы топ-клубы Италии.