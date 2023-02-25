Клопп нашел непростой способ преодолеть тяжелые времена в Ливерпуле

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился мнением о непростой ситуации клуба в текущем сезоне.

"Мы знаем, что должны что-то улучшить и изменить, и мы это сделаем. Мы не можем сделать это сейчас, но уже ясно, что мы должны что-то сделать летом. А пока нам просто нужно пройти через это и бороться.

Этим клубом управляют так, чтобы не разбрасываться деньгами. Наши трансферы всегда должны быть успешными. Это действительно усложняет дело. Мы не можем сделать четыре трансфера, пока не узнаем, кто покинет клуб, и все в таком духе.

Прошлый сезон не подходил для больших перемен. Мы играли до последнего момента. Мы не можем просто набрать игроков и потом понять, что никто не хочет уходить. Это так не работает.

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Нельзя было начать раньше, потому что у нас был финал за финалом, мы играли до последней минуты, играли в финале Лиги чемпионов, потом у нас был небольшой перерыв, потом множество травм, а затем чемпионат мира.

Мы должны строить планы, исходя из того, как руководят этим клубом. Очевидно, это отличается от других клубов. До сих пор это срабатывало. Мы должны посмотреть, будет ли это по-прежнему работать или нам придется адаптироваться", – сказал Клопп в интервью BBC Sport.

Напомним, Ливерпуль позорно уступил на своем поле Реалу (2:5) в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов. В чемпионате Англии мерсисайдцы занимают лишь восьмое место, набрав за 22 тура 35 очков.