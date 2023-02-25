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Энцо: Месси - лучший игрок всех времен, это не обсуждается

Аргентинец в восторге от своего соотечественника.
Сегодня, 14:12
Месси и Энцо / Getty Images
Месси и Энцо / Getty Images

Хавбек Челси и сборной Аргентины Энцо Фернандес высказался об игре с нападающим ПСЖ Лионеля Месси. 

"Месси? Это даже не обсуждается. Он лучший игрок всех времен. Для меня было настоящей привилегией делить с ним раздевалку.

Он один из тех лидеров, которые позитивны все время, которые подают пример как своей игрой, так и на человеческом уровне в раздевалке. Он приземленный и добрый ко всем. Он предлагает поддержку всем в команде, от самых больших звезд до молодежи.

Я очень хорошо осознавал, что он был рядом со мной все время, оказывая мне большую моральную поддержку. Это была моя самая большая мечта в жизни – играть с Месси. Продолжить выступать в этой команде и выиграть чемпионат мира – это как будто Бог преподнес мне огромный подарок.

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Разные ли Месси с Богом? Нет, может быть, и нет. Что я могу извлечь из времени, проведенного с ним? Энергию. Это была особая раздевалка, оживленная раздевалка.

Там была энергия, позитив и настоящая воля к победе, но в то же время скромность. Я знаю, что я все еще молод, и мне нужно продолжать учиться, но в какой-то момент в будущем я хочу продемонстрировать, что я лидер", – сказал Фернандес в интервью The Guardian.

Напомним, Месси и Энцо помогли сборной Аргентине стать чемпионами мира, обыграв в финале турнира Францию (3:3, 4:2 пен).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси энцо фернандес

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