Мак Аллистер: Аргентина выиграла чемпионат мира благодаря Месси

Хавбек Брайтона и сборной Аргентины Алексис Мак Аллистер пофантазировал об игре нападающего Лионеля Месси в АПЛ.

"Если бы Месси играл в Премьер-лиге, то был бы лучшим, без сомнений. Это слишком жесткая лига для него? Я так не считаю. Он показал это на чемпионате мира, сложнейшем турнире мира. Месси показал, насколько он хорош, насколько он важен для команды.

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Все мы в Аргентине очень благодарны ему и гордимся им, потому что знаем, что стали чемпионами мира благодаря ему", – сказал футболист в интервью Daily Mail.

Напомним, Месси и Мак Алистер помогли сборной Аргентине стать чемпионами мира, обыграв в финале турнира Францию (3:3, 4:2 пен).