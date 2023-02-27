Диско-пати: Карикатурист посвятил мультик Манчестер Юнайтед в честь победы в Кубке лиги
"Красные дьяволы" в финале турнира уверенно обыграли Ньюкасл.
В воскресенье, 26 февраля, на Уэмбли в Лондоне состоялся финал кубка лиги, в котором сошлись Манчестер Юнайтед и Ньюкасл.
Победителем противостояния стал манчестерский клуб, который выиграл со счетом 2:0. "Красные дьяволы" выиграли свой первый трофей с 2017 года.
Известный карикатурист Омар Момани поздравил Манчестер Юнайтед с победой в Кубке. Художник изобразил новичков команды вместе с тренером Эриком тен Хагом, который пришел в клуб летом прошлого года.
Момани показал футболистов и тренера, которые находятся в диско-клубе, празднуя победу.
Отметим, что вратарь Ньюкасла стал победителем кубка лиги, несмотря на поражение.