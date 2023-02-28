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Роналду не попал в сборную сезона впервые за полтора десятка лет

Криштиану проиграл конкуренцию.
Сегодня, 00:08
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

ФИФА объявила имена игроков, попавших в символическую команду 2022 года.

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не вошел в список лауреатов.

С форвардом такое произошло впервые с 2006 года.

В 2007 году он попал в команду в качестве полузащитника, а дальше вплоть до 2022 года включительно был одним из входивших в сборную нападающих.

Отметим, что также ФИФА назвала лучшего футболиста в прошлом году, которым стал Лионель Месси.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фифа Криштиану Роналду The Best

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