Роналду не попал в сборную сезона впервые за полтора десятка лет

ФИФА объявила имена игроков, попавших в символическую команду 2022 года.

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не вошел в список лауреатов.

С форвардом такое произошло впервые с 2006 года.

В 2007 году он попал в команду в качестве полузащитника, а дальше вплоть до 2022 года включительно был одним из входивших в сборную нападающих.

Отметим, что также ФИФА назвала лучшего футболиста в прошлом году, которым стал Лионель Месси.