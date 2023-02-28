Роналду не попал в сборную сезона впервые за полтора десятка лет
Криштиану проиграл конкуренцию.
ФИФА объявила имена игроков, попавших в символическую команду 2022 года.
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не вошел в список лауреатов.
С форвардом такое произошло впервые с 2006 года.
В 2007 году он попал в команду в качестве полузащитника, а дальше вплоть до 2022 года включительно был одним из входивших в сборную нападающих.
Отметим, что также ФИФА назвала лучшего футболиста в прошлом году, которым стал Лионель Месси.