Клопп верит, что Ливерпуль может попасть в топ-4 АПЛ

Главный тренер Ливерпуля признался, что не исключает попадание его команды в топ-4 по итогам сезона.

Немец убежден, что клуб сможет поворить историю двухлетней давности, когда Ливерпуль все же пробился в четверку, несмотря на малые шансы.

"Да, тот опыт помогает. Потому что это мы добились такого, не придется рассказывать, как это сделал другой клуб. У нас есть много историй о том, что было хорошего в последние несколько лет, о длинных победных сериях.

Мы должны получать удовольствие от того, что делаем, и я действительно думаю, что мы готовы. Если есть клуб, который может сделать это, то это мы, я действительно так считаю.

Я так думаю, потому что всего, чего мы добились за последние годы, мы добились вместе. Без команды и болельщиков ничего бы не получилось", – сказал Клопп в интервью BBC Sport.

Напомним, что в рамках АПЛ в последнем матче Ливерпуль потерял очки против Кристал Пэлас.