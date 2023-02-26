Кристал Пэлас - Ливерпуль 0:0: обзор матча и результат игры 25.02.2023

Команды так и не сумели определить сильнейшего - их лучшие моменты аннулировала одна и та же перекладина.

Программу субботних матчей 25-го тура Английской Премьер-лиги закрывали Кристал Пэлас и Ливерпуль.

К сожалению, команды не сумели порадовать болельщиков даже одним голом. При этом у обоих коллективов были прекрасные шансы, чтобы "размочить" счет.

Источник: Getty Images

Сначала под занавес первого тайма Жан-Филипп Матета оказался один в штрафной площади "красных". Однако французский форвард поцелил в перекладину, когда Алиссон уже был отыгран.

Схожая ситуация возникла и у гостей. Мог отличиться Мохамед Салах, но его удар на старте второго тайма также приняла на себя перекладина.

Вот так одна и та же перекладина не позволила ни одной из сторон забить гол. В итоге команды завершили встречу нулевой ничьей.

Ливерпуль занимает 7-е место с 36-ю очками, а Кристал Пэлас идет 12-м, имея на 9 очков меньше.

Источник: Getty Images

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Статистика матча Кристал Пэлас - Ливерпуль 25-го тура АПЛ

Кристал Пэлас - Ливерпуль 0:0

Владение мячом: 36% - 64%

Удары: 6 - 12

Удары в створ: 0 - 4

Фолы: 11 - 14

Ожидаемые голы (xG): 0.65 - 0.98

Кристал Пэлас: Гуаита - Клайн, Андерсен, Гехи, Митчелл - Дукуре, Локонга, Олисе, Айю, Шлюпп (Эзе, 71) - Матета (Эдуар, 71).

Ливерпуль: Алиссон - Александер-Арнольд (Фабиньо, 71), Матип, Ван Дейк, Робертсон - Кейта (Эллиотт, 46), Хендерсон, Милнер - Салах, Гакпо (Байчетич, 84), Жота (Фирмино, 71).

Предупреждения: Клайн, Андерсен - Кейта, Фабиньо, Матип, Робертсон.