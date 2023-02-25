Под капитанством Александра Зинченко "канониры" завоевали важнейшие три очка.

В субботу, 25 февраля, на Кинг Пауэр Стэдиум состоялся матч 25-го тура АПЛ между Лестером и лондонским Арсеналом.

В годовщину военного вторжения рф на территорию Украины, Александр Зинченко получил право вывести "канониров" с капитанской повязкой на руке.

На экваторе первого тайма Леандро Троссард отметился своим вторым голом за новую команду, но после просмотра повтора главный арбитр Крейг Поусон отменил взятие ворот из-за фола.

Уже на первой минуте после перерыва Троссардд снова поучаствовал в голевой атаке. 28-летний бельгиец отдал пас на врывавшегося в штрафную Габриэля Мартинелли, а бразилец вторым касанием отправил мяч в дальний угол ворот Дэнни Уорда.

В целом, команды выдали не самый увлекательный матч (по больше части это касается подопечных Брендана Роджерса). Лондонский клуб владел инициативой на протяжении всего поединка, однако действительно опасные моменты можно пересчитать по пальцам одной руки.

Арсенал увеличил отрыв от Манчестер Сити до пяти очков. Лестер занимает 14-е место с 24-мя очками в активе.

Статистика матча Лестер - Арсенал 25-го тура АПЛ

Лестер - Арсенал 0:1

Гол: Мартинелли: 46.

Владение мячом: 34% - 66%

Удары: 1 - 10

Удары в створ: 0 - 2

Фолы: 14 - 9

Ожидаемые голы (xG): 0.02 - 0.69

Лестер: Уорд - Кастань (Перейра, 85), Суттар, Фас, Кристиансен - Прат (Дака, 77), Ндиди (Сумаре, 77), Дьюсбери-Холл - Тете (Тилеманс, 62), Ихеаначо (Варди, 62), Барнс.

Арсенал: Рамсдейл - Уайт, Салиба, Габриэль, Зинченко (Томиясу, 90+3) - Эдегор (Парти, 84), Жоржиньо, Джака - Сака, Троссард (Нкетиа, 70), Мартинелли.

Предупреждение: Мартинелли.