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Манчестер Юнайтед планирует летом два громких трансфера

Совсем скоро станет очень жарко.
Вчера, 22:46
Манчестер Юнайтед / Getty Images
Манчестер Юнайтед / Getty Images

Манчестер Юнайтед не намерен отставать от конкурентов и тоже планирует летом серьезно усилиться, пишет Diario Sport.

Манкунианцы планируют соврешить два громких трансфера этим летом. Первый из них не уточняется, однако можно предложить, что речь идет о нападающем.

Активней всего в последнее время с Юнайтед связывают форварда Наполи Виктора Осимхена, который обойдется в минимум 100 млн евро.

А вот второй трансфер тоже на слуху, но немного менее обсждуаемый сейчас. Речь о Френки Де Йонге.

Издание утверждает, что Эрик тен Хаг все еще хочет видеть нидерландца в своем составе. При этом в Манчестере понимают, что из-за смены роли в клубе подписать хавбека будет сложнее.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед

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