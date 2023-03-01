Хавбек Ливерпуля попал в сферу интересов Боруссии и РБ Лейпцига

Хавбек Ливерпуля Наби Кейта рассматривает возможность перехода в клуб из Бундеслиги. Об этом сообщает издание Bild.

В услугах 28-летнего гвинейца заинтересованы РБ Лейпциг и Боруссия Дортмунд. В обеих командах видят в футболисте потенциальное усилие центра поля ввиду возможного ухода лидеров - Даити Камаду и Джуда Беллингема.

Срок действующего контракта Кейта с Ливерпулем рассчитан до лета. В стане "красных" игрок получает почти 7 млн евро в год.

В текущем сезоне на счету гвинейца восемь матчей в рамках АПЛ, в которых футболист не отличился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль активно интересуется одним из лидеров Интера.