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Футбол

Хавбек Ливерпуля попал в сферу интересов Боруссии и РБ Лейпцига

Кейта может летом сменить команду.
Сегодня, 12:49
Наби Кейта / Getty Images
Наби Кейта / Getty Images

Хавбек Ливерпуля Наби Кейта рассматривает возможность перехода в клуб из Бундеслиги. Об этом сообщает издание Bild.

В услугах 28-летнего гвинейца заинтересованы РБ Лейпциг и Боруссия Дортмунд. В обеих командах видят в футболисте потенциальное усилие центра поля ввиду возможного ухода лидеров - Даити Камаду и Джуда Беллингема.

Срок действующего контракта Кейта с Ливерпулем рассчитан до лета. В стане "красных" игрок получает почти 7 млн евро в год.

В текущем сезоне на счету гвинейца восемь матчей в рамках АПЛ, в которых футболист не отличился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль активно интересуется одним из лидеров Интера.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Боруссия Дортмунд Наби Кейта РБ Лейпциг

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