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Ливерпуль активно интересуется одним из лидеров Интера

Николо Барелла заинтересовал Клоппа.
Сегодня, 10:15
Николо Барелла / Getty Images
Николо Барелла / Getty Images

Ливерпуль заинтересован в подписании центрального хавбека Интера Николо Бареллы, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Один из лидеров нынешнего Интера может продолжить карьеру на Туманном Альбионе. Как сообщает издание, 26-летний Николо очень заинтересовал лично Юргена Клоппа.

Английский клуб послал главного скаута Барри Хантера лично просмотреть игрока, хотя клуб и до этого внимательно следил за игроком.

"Нерадзурри" не хотят расставаться с Бареллой, и в случае трансфера попробуют выручить за него не менее 80 млн евро.

При этом сам итальянский хавбек хочет остаться в Милане, в случае ухода многих ветеранов Николо может стать вице-капитаном. Кроме того Барелла верит в текущий проект клуба и абсолютно счастлив.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль планирует летом провести масштабную трансферную кампанию.

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