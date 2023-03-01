Гризманн признал, что переход в Барселону был ошибкой

Форвард Атлетико Антуан Гризманн высказался о переходе Барселону летом 2019 года.

"Трансфер причинил много боли болельщикам. Они дали мне все, а в итоге я ушел, потому что я хотел этого, это мне было нужно.

На месте фанатов я бы тоже был очень зол. Я это заслужил.

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Я стал работать, чтобы попытаться изменить это. Те, кто со мной знакомы, знают, что мне нужны отношения с болельщиками, мне нужна их привязанность, их поддержка, чтобы выступать на высшем уровне", – сказал Гризманн в интервью Movistar.

В текущем сезоне на счету 31-летнего француза 7 голов и 7 ассистов в 23 матчах Ла Лиги.