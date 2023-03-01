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Малиновский попал в стартовый состав на кубковый матч

Руслан становится бесспорным игроком основы марсельцев.
Сегодня, 21:48
Руслан Малиновский / om.fr
Руслан Малиновский / om.fr

Руслан Малиновский снова попал в стартовый состав Марселя на матч против Аннеси, который состоится в рамках четвертьфинала кубка Франции.

Украинский полузащитник, очевидно, высоко ценится главным тренером Марселя Игорем Тюдором, поскольку играет в старте уже 10-й матч подряд.

К сожалению, у Руслана нет результативных действий в последних играх, самое время отметится против середняка французской Лиги 2.

Матч Марсель - Аннеси начнется в 22:00 по киевскому времени.


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