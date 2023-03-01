Малиновский попал в стартовый состав на кубковый матч
Руслан становится бесспорным игроком основы марсельцев.
Руслан Малиновский снова попал в стартовый состав Марселя на матч против Аннеси, который состоится в рамках четвертьфинала кубка Франции.
Украинский полузащитник, очевидно, высоко ценится главным тренером Марселя Игорем Тюдором, поскольку играет в старте уже 10-й матч подряд.
📋 STARTING XI | #OM v @FCAnnecy— Olympique de Marseille 🇬🇧 🇺🇸 (@OM_English) March 1, 2023
Here's the Olympien 11 that fights for a place in the semi-finals of the @coupedefrance #OMFCA | ⚪️🔵 pic.twitter.com/HrmbvFFrv6
К сожалению, у Руслана нет результативных действий в последних играх, самое время отметится против середняка французской Лиги 2.
Матч Марсель - Аннеси начнется в 22:00 по киевскому времени.