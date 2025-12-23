Бывшего претендента на титул в супертяжелом весе арестовали в США, он воровал в магазине

Для поляка это не впервые.

Польский боксер-тяжеловес Анджей Вавжик (34-5, 20 КО) был арестован в округе Сарасота, штат Флорида, по обвинению в краже в магазине и сопротивлении полицейскому без применения насилия, сообщаетBoxingzone.org.

Ему может грозить депортация из США, поскольку инцидент во Флориде является не первым подобным инцидентом, связанным с ним.

В 2023 году уроженца Кракова арестовали в Чикаго, также по обвинению в воровстве в магазине.

Напомним, что в 2013 году Вавжик был претендентом на титул регулярного чемпиона WBA в тяжелом весе, но уступил алэксандру поветкину.

В 2016 Вавжик прервал выступления в ринге на шесть лет, но по возвращении проиграл четыре из пяти боев. В последний раз он боксировал в феврале, проиграв нокаутом Дамиану Книбе. В августе он должен был встретиться с муратом Гассиевым, но тот в конце концов выбрал другого соперника.

