НХЛ: Лос-Анджелес уступил дома, Тампа одержала победу

В Национальной хоккейной лиге были сыграны еще несколько матчей регулярки.

После серии поражений Тампа-Бей уже второй матч подряд одержала победу, а вот Ванкувер, который благодаря серии побед ушел с последнего места конференции, все же проиграл Филадельфии.

А вот Лос-Анджелес проиграл пятый из шести последних матчей, в этот раз уступив дома Коламбусу.

Результаты матчей НХЛ за 23 декабря

Тампа-Бэй – Сент-Луис 4:1

Шайбы: 00:21 Хольмберг (Рэддиш, Гиргенсонс) – 1:0; 09:12 Рэддиш (Кучеров, Генцел) – 2:0; 26:43 Фолк (Такер, Стенберг) – 2:1; 28:01 Сирелли (Рэддиш) – 3:1; 45:36 Бьоркстранн (Генцел, Кучеров) – 4:1.

Филадельфия – Ванкувер 5:2

Шайбы: 33:13 Гребенкин (Андре, Аболс) – 1:0; 45:58 Грундстрем (Гребенкин, Аболс) – 2:0; 47:49 Дворак (Зеграс, Конекны) – 3:0; 53:05 Сассон (Гарланд, Майерс) – 3:1; 55:35 Типпетт (Йорк) – 4:1; 58:49 Мичков (Кэйтс) – 5:1; 59:42 О’Коннор (Байум, Петтерссон) – 5:2.

Анахайм – Сиэтл 1:3

Шайбы: 24:49 Годро (Райт, Какко) – 0:1; 35:40 Гранлунд (Труба, Лакомб) – 1:1; 50:04 Эберле (Бенирс, Какко) – 1:2; 59:24 Эберле (Толванен) – 1:3.

Лос-Анджелес – Коламбус 1:3

Шайбы: 04:07 Марчмент (Сиверсон, Воронков) – 0:1; 19:36 Марчмент (Сиверсон, Дженнер) – 0:2; 38:41 Кузьменко (Андерсон, Даути) – 1:2; 54:16 Марченко (Матейчук, Фантилли) – 1:3.

