Кубок Англии: МЮ тяжело прошел дальше, Тоттенхэм вылетел, Гримсби в четвертьфинале
Стали известны последние четвертьфиналисты турнира.
В Англии прошли оставшиеся поединки 1/8 финала кубка страны.
Среди результатов выделяются поражения двух клубов АПЛ, а именно Тоттенхэма и Саутгемптона, которые уступили Шеффилду и Гримсби соответственно.
Также Бернли минимально переиграл Флитвуд, а МЮ достаточно непросто победил Вест Хэм.
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Результаты 1/8 финала Кубка Англии
Шеффилд Юнайтед - Тоттенхэм 1:0
Голы: Ндиае, 79
Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:1
Голы: Агерд (автогол), 77, Гарначо, 90, Фред, 90+5 - Бенрахма, 64
Бернли - Флитвуд 1:0
Голы: Чалета-Цар, 65
Саутгемптон - Гримсби 1:2
Голы: Чалета-Цар, 65 - Холохан, 45+1 (пен), 50 (пен)
Стоит отметить, что матчи следующей стадии состоятся 18 марта.