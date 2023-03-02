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Кубок Англии: МЮ тяжело прошел дальше, Тоттенхэм вылетел, Гримсби в четвертьфинале

Стали известны последние четвертьфиналисты турнира.
Сегодня, 00:58
Тоттенхэм
Тоттенхэм

В Англии прошли оставшиеся поединки 1/8 финала кубка страны.

Среди результатов выделяются поражения двух клубов АПЛ, а именно Тоттенхэма и Саутгемптона, которые уступили Шеффилду и Гримсби соответственно.

Также Бернли минимально переиграл Флитвуд, а МЮ достаточно непросто победил Вест Хэм.

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Результаты 1/8 финала Кубка Англии

Шеффилд Юнайтед - Тоттенхэм 1:0

Голы: Ндиае, 79

Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:1

Голы: Агерд (автогол), 77, Гарначо, 90, Фред, 90+5 - Бенрахма, 64

Бернли - Флитвуд 1:0

Голы: Чалета-Цар, 65

Саутгемптон - Гримсби 1:2 

Голы: Чалета-Цар, 65 - Холохан, 45+1 (пен), 50 (пен)

Стоит отметить, что матчи следующей стадии состоятся 18 марта.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кубок Англии

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