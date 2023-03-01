Кубок Англии: Манчестер Сити разгромил Бристоль, Лестер уступил Блэкберну

Вечером вторника, 28 февраля, прошла первая половина матчей 1/8 финала кубка Англии. Были как и очевидные результаты, так и довольно неожиданные - в трех парах из четырех встречались команды из разных дивизионов.

В Бристоль к представителю Чемпионшипа пожаловал действующий чемпион Англии, Манчестер Сити. Пеп Гвардиола провел некоторую ротацию, но болельщики все же увидели играющих с первых минут Мареза, Де Брюйне, Силву, Диаша и Фодена.

Даже в таком полурезервном составе "горожане" без проблем закрыли вопрос о победителе противостояния.

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Бристоль Сити - Манчестер Сити 0:3

Голы: Фоден, 7, 74, Де Брюйне, 81.

Бристоль Сити: О'Лири - Теннер (Вайманн, 46), Вайнер, Калас, Принг (Дасилва, 77) - Джеймс (Кинг, 89), Уильямс (Тейлор-Кларк, 89), Сайкс, Скотт, Белль - Уэллс (Франсуа, 82).

Манчестер Сити: Ортега (Эдерсон, 46) - Аканджи, Диаш, Аке (Гомес, 83) - Льюис, Филлипс, Марез (Грилиш, 71), Де Брюйне, Силва (Перроне, 88), Фоден (Палмер, 83) - Альварес.

Предупреждения: Уильямс - Фоден, Силва.

Брайтон в упорной борьбе с очень неточными игроками (по три удара в створ от обеих команд) обыграл еще недавнего участника АПЛ Сток Сити. Единственный гол на свой счет записал Эван Фергюсон.

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Сток Сити - Брайтон 0:1

Гол: Фергюсон, 30.

Сток Сити: Бонем - Стерлинг (Клукас, 68), Туанзебе (Тейлор, 76), Вилмот, Хувер - Бейкер, Томпсон, Лоран (Смоллбоун, 46) - Браун (Лоу, 83), Кемпбелл (Селина, 76), Таймон.

Брайтон: Стил - Лэмпти, ван Геке, Данк, Гросс - Мак Аллистер, Кайседо, Сармьенто (Уэлбек, 79), Митома (Энкисо, 75), Буонанотте (Велтман, 69) - Фергюсон (Ундав, 69).

Предупреждения: Лоран, Бейкер - Ундав.

Главная сенсация вечера в Англии состоялась на Кинг Пауэр Стэдиум, где Блэкберн обыграл Лестер. Уже на старте второй половины встречи риверсайдцы имели преимущество в два гола. Келечи Ихеаначо сумел отыграть один мяч, но это был максимум, на который могли рассчитывать "лисы".

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Лестер - Блэкберн 1:2

Голы: Ихеаначо, 67 - Долан, 33, Смодич, 52.

Лестер: Иверсен - Перейра (Кастань, 73), Амарти, Фас, Томас (Кристиансен, 57) - Прат (Ихеаначо, 57), Сумаре (Менди, 73), Дьюсбери-Холл - Тете (Дака, 73), Варди, Барнс.

Блэкберн: Пирс - Ренкин-Костелло (Бриттен, 61), Картер, Хайем, Пикеринг - Трэвис, Мортон (Филлипс, 85), Хеджес (Бакли, 84), Смодич, Долан - Галлахер (Вэйл, 76).

Предупреждения: Томас, Ихеаначо, Менди - Смодич.

В единственном матче, в котором сошли две команды АПЛ, победителем вышел Фулхэм, обыгравший Лидс. И вновь, уже в четвертой игре подряд, отличился Манор Соломон.

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Фулхэм - Лидс 2:0

Голы: Пальинья, 21, Соломон, 56.

Фулхэм: Родак - Соареш (Тете, 90), Адарабиойо, Рим, Робинсон - Лукич, Пальинья (Г. Рид, 81), Уилсон (Виллиан, 81), Перейра, Соломон (Б. Рид, 81) - Митрович (Карлос Винисиус, 69).

Лидс: Мелье - Эйлинг, Кох, Кристенсен, Фирпо - Маккенни, Адамс, Рока (Ааронсон, 74) - Саммервилл, Рюттер (Бэмфорд, 63), Ньонто (Гаррисон, 63).