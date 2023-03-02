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Хавбек Барселоны изъявил желание перейти в Манчестер Юнайтед

Де Йонг готов летом сменить клубную прописку.
Сегодня, 19:50
Френки Де Йонг / Getty Images
Френки Де Йонг / Getty Images

Манчестер Юнайтед все еще претендует на полузащитника Барселоны Френки де Йонга. Об этом сообщает издание talkSPORT.

Нидерландец является одной из главных целей клуба в летнее трансферное окно. Тренер манкунианцев Эрик тен Хаг надеется, что хорошие результаты Манчестер Юнайтед помогут убедить де Йонга сменить клуб.

Отмечается, что самого игрока привлекает вариант с переходом в стан "красных дьяволов", учитывая, что команда близка к квалификации в Лигу чемпионов.

В текущем сезоне на счету 25-летнего нидерландца два гола и один ассист в 21 матче Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед планирует летом два громких трансфера.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона манчестер юнайтед Френки де Йонг

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