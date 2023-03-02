Хавбек Барселоны изъявил желание перейти в Манчестер Юнайтед
Де Йонг готов летом сменить клубную прописку.
Манчестер Юнайтед все еще претендует на полузащитника Барселоны Френки де Йонга. Об этом сообщает издание talkSPORT.
Нидерландец является одной из главных целей клуба в летнее трансферное окно. Тренер манкунианцев Эрик тен Хаг надеется, что хорошие результаты Манчестер Юнайтед помогут убедить де Йонга сменить клуб.
Отмечается, что самого игрока привлекает вариант с переходом в стан "красных дьяволов", учитывая, что команда близка к квалификации в Лигу чемпионов.
В текущем сезоне на счету 25-летнего нидерландца два гола и один ассист в 21 матче Ла Лиги.
Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед планирует летом два громких трансфера.