Хавбек Барселоны изъявил желание перейти в Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед все еще претендует на полузащитника Барселоны Френки де Йонга. Об этом сообщает издание talkSPORT.

Нидерландец является одной из главных целей клуба в летнее трансферное окно. Тренер манкунианцев Эрик тен Хаг надеется, что хорошие результаты Манчестер Юнайтед помогут убедить де Йонга сменить клуб.

Отмечается, что самого игрока привлекает вариант с переходом в стан "красных дьяволов", учитывая, что команда близка к квалификации в Лигу чемпионов.

В текущем сезоне на счету 25-летнего нидерландца два гола и один ассист в 21 матче Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед планирует летом два громких трансфера.