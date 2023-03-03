Анчелотти назвал причину поражения от Барселоны в Кубке Испании

В рамках первого матча 1/2 финала Кубка Испании Реал на своем поле проиграл Барселоне.

Главный тренер мадридского клуба Карло Анчелотти поделился мнением о проигранном поединке. По словам специалиста, Реалу не хватило уверенности в завершающей стадии.

"Результат очень плохой, мы его не заслуживали, потому что играли хорошо, интенсивно, не позволяя Барселоне действовать так, как она хотела. Она низко оборонялась, а мы оказывали высокое давление. В этом смысле матч получился хорошим. Но нам не хватало успеха в завершающей стадии, было сложно создавать моменты. У Барселоны очень сильная оборона. Мы много шли вперед, однако не забили".

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"Этот матч вселяет в меня уверенность перед ответным. Если мы сможем играть так же, то шанс у нас будет. Мы не заслуживали поражения", - приводит слова Анчелотти Marca.

Отметим, что ответный поединок команд пройдет 19-го марта в Барселоне.

Напомним, на ISPORT.ua доступно видео гола и обзор матча Реал - Барселона.