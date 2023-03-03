Реал впервые практически за год проиграл в домашнем матче
Мадридцы прервали очень долгую серию.
Мадридский Реал проиграл Барселоне в первом полуфинальном матче Кубка Испании.
Из-за этого проигрыша прервалась невероятно длинная победная серия "сливочных".
Коллектив Карло Анчеллотти на протяжении последних 11 месяцев не проигрывал в домашних матчах.
Последним клубом, который обыграл столичный клуб на их поле до сегодняшнего дня, был лондонский Челси. "Синие" добыли на Сантьяго Бернабеу победу со счетом 2:3 в полуфинале ЛЧ.
За это время Реал на домашнем стадионе провел семнадцать игр, добыв 13 побед в основное время, одну в дополнительное и трижды сыграв вничью.