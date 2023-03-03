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Реал впервые практически за год проиграл в домашнем матче

Мадридцы прервали очень долгую серию.
Сегодня, 00:46
Реал Мадрид / Getty Images
Реал Мадрид / Getty Images

Мадридский Реал проиграл Барселоне в первом полуфинальном матче Кубка Испании.

Из-за этого проигрыша прервалась невероятно длинная победная серия "сливочных".

Коллектив Карло Анчеллотти на протяжении последних 11 месяцев не проигрывал в домашних матчах.

Последним клубом, который обыграл столичный клуб на их поле до сегодняшнего дня, был лондонский Челси. "Синие" добыли на Сантьяго Бернабеу победу со счетом 2:3 в полуфинале ЛЧ.

За это время Реал на домашнем стадионе провел семнадцать игр, добыв 13 побед в основное время, одну в дополнительное и трижды сыграв вничью.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Реал Мадрид

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