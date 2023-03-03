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Реал - Барселона 0:1 видео гола и лучших моментов матча 02.03.23

Вашему вниманию лучшие моменты поединка Кубка Испании.
Сегодня, 00:44
Реал - Барселона / Getty Images
Реал - Барселона / Getty Images

В четверг, 2 марта, в рамках первого матча полуфинала Кубка Испании Реал принимал Барселону.

Счет голам в данной встрече гости на 26-й минуте. После удачной контратаки Франк Кессье вышел почти один на один с голкипером, однако Тибо Куртуа сумел отразить удар ивуацрийца. После серии отскоков мяч все же залетел в ворота от ноги Эдера Милитао.

Во втором тайме Барселона стала играть непривычно для себя. Команда полностью отдала мяч оппоненту и надеялась на контратаки.

Все оставшееся время Реал провел у чужих ворот, пытаясь найти брешь в обороне соперника, однако каталонцы смогли отстоять свои ворота и сохранить результат 1:0.

Вашему вниманию видеообзор матча Реал - Барселона полуфинала Кубка Испании:

Реал – Барселона 0:1
Голы: Милитао, 26 (автогол)

  • Владение мячом: 64% – 36%
  • Удары (в ворота): 13(0) - 4(2)
  • Офсайды: 4 - 3
  • Фолы: 16 - 13

Реал: Куртуа — Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Начо (Родриго, 67) — Камавинга, Кроос (Чуамэни, 74), Модрич (Альваро, 84) — Вальверде, Бензема, Винисиус

Барселона: Тер Штеген — Кунде, Араухо, Алонсо, Бальде — Бускетс, де Йонг, Кесье (Роберто, 85) — Рафинья (Фати, 69), Торрес, Гави.

Предупреждения: Винисиус, Начо, Вальверде – Рафинья, Гави, Кесье

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Кубок Испании Реал Мадрид

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