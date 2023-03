Футболист молодежной сборной Украины перебрался в АЗ

Полузащитник донецкого Шахтера U17 Богдан Будко продолжит карьеру в нидерландском АЗ.

17-летний футболист присоединился к молодежной команде академии клуба.

BOHDAN BUDKO (*2006, CM) JOINS THE ACADEMY OF AZ ALKMAAR (🇳🇱)!



The 17 years old central midfielder leaves Shakhtar U17 and will continue his career in the Netherlands. Budko was called up for the U17 of Ukraine already, but is still waiting for his 1st international match. pic.twitter.com/vg55WwM2vD