"Маленький цирк": бывший чемпион мира оценил бой Тайсона и Пола

Бывший чемпион мира во втором среднем весе Карл Фроч высказался о победе Джейка Пола над Майком Тайсоном.

Эксперт признался, что он остался недовольным этим боем.

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"Тайсон ввязался в это все, чтобы сыграть свою роль в этом маленьком цирке. А Пол или не хотел размениваться ударами, или боялся нанести ему ущерб. И я не думаю, что он мог это сделать.

Бой сам по себе был дерьмовым. Тайсону 58 лет, а Пол показал плохой бокс. Не могу сказать, что он вообще не старался – моментами старался, но получалось мало".

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Тайсон - Пол.

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