"Он уже дедушка": Сиренко оценил бой Тайсона и Пола
Украинский боксер Владислав Сиренко высказался по поводу поединка Майка Тайсона и Джейка Пола.
По словам спортсмена, легенде бокса стоит отдать должное, но в ринге не было бокса.
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"Бой вызывает двойное чувство. Положительное в том, что такие бои привлекают внимание к нашему спорту. Негативное в том, что все мы понимаем, что легендарный Майк Тайсон уже дедушка и о каком боксе может быть речь.
Я рад, что Тайсон сохранил здоровье в бою, не травмировался и не очутился в нокауте. В общем, такие бои больше шоу, чем профессиональный бокс", - сказал Сиренко для Sport.ua.
Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Тайсон - Пол.
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