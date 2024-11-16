"Он уже дедушка": Сиренко оценил бой Тайсона и Пола

Украинец не считает, что спортсмены приняли участие в боксерском поединке.

Украинский боксер Владислав Сиренко высказался по поводу поединка Майка Тайсона и Джейка Пола.

По словам спортсмена, легенде бокса стоит отдать должное, но в ринге не было бокса.

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"Бой вызывает двойное чувство. Положительное в том, что такие бои привлекают внимание к нашему спорту. Негативное в том, что все мы понимаем, что легендарный Майк Тайсон уже дедушка и о каком боксе может быть речь.

Я рад, что Тайсон сохранил здоровье в бою, не травмировался и не очутился в нокауте. В общем, такие бои больше шоу, чем профессиональный бокс", - сказал Сиренко для Sport.ua.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Тайсон - Пол.

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