Футболист Баварии проходит военную службу в армии

Футболист Баварии Ким Мин Джэ проходит вторую часть военной службы в армии Южной Кореи, находясь в Мюнхене.

Первую половину военной подготовки он прошел в Южной Корее.

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Сейчас он с помощью видеосвязи расскажет молодым солдатам о важности дисциплины, которая ему помогла в развитии карьеры на футбольном уровне.

Издание Soccer Forever опубликовало фото Кима в военной форме на первых сборах.

Ранее сообщалось, что Мбаппе устроил гонки с бывшей звездой АПЛ - француз попал в тройку лучших.

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