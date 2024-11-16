Мбаппе устроил гонки с бывшей звездой АПЛ - француз попал в тройку лучших
Килиан отдыхает во время игр сборных.
Нападающий мадридского Реала Килиан Мбаппе не поехал в сборную Франции на ноябрские матчи Лиги наций.
Футболист в это время попробовал себя в роли водителя гоночного автомобиля.
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Он побывал побывали на картинге, где принял участие в мини-турнире. Вместе с ним был замечен бывший футболист сборной Бельгии, Челси и Реала Эден Азар.
Бельгиец занял второе место, а Мбаппе оказался на третьей строчке.
Ранее сообщалось, что футболист клуба АПЛ тренируется стать пилотом.
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