Мбаппе устроил гонки с бывшей звездой АПЛ - француз попал в тройку лучших

Килиан отдыхает во время игр сборных.

Нападающий мадридского Реала Килиан Мбаппе не поехал в сборную Франции на ноябрские матчи Лиги наций.

Футболист в это время попробовал себя в роли водителя гоночного автомобиля.

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Он побывал побывали на картинге, где принял участие в мини-турнире. Вместе с ним был замечен бывший футболист сборной Бельгии, Челси и Реала Эден Азар.

Бельгиец занял второе место, а Мбаппе оказался на третьей строчке.

Ранее сообщалось, что футболист клуба АПЛ тренируется стать пилотом.

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