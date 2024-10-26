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"Как в реальной жизни, но на компьютере": Футболист клуба АПЛ тренируется стать пилотом

Лейф Дэвис раскрыл свое неожиданное хобби.
Сегодня, 13:50
Лейф Дэвис / Getty Images
Лейф Дэвис / Getty Images

Защитник Ипсвича Лейф Дэвис поделился деталями своего хобби.

По словам 24-летнего футболиста, он проходит курсы, чтобы стать пилотом.

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"Лицензия частного пилота станет началом, и я могу решить, чем я хочу заниматься после, надеюсь, успешной карьеры.

Я сам научился это делать. Программное обеспечение называется FlightSim, и на нем тренируются другие люди в мире.

В Лондоне будет кто-то, скажем, за компьютером, и он будет управлять воздушным движением. Так что если я летаю, я также должен поговорить с ним.

Это как в реальной жизни, но на компьютере. Вам не нужно смотреть в телефон, вам не нужно думать о футболе, это просто отключает вас от всего", - приводит слова Дэвиса The Sun.

В текущем сезоне футболист провел восемь матчей, в которых сделал одну голевую передачу.

Напомним, Роналду разыскивает фаната, который хотел с ним сфотографироваться после одного из матчей.

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