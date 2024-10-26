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Возлюбленная Роналду провела четыре дня в больнице - шокирующие детали

Джорджина Родригес была госпитализирована.
Сегодня, 10:10
Джорджина Родригес и Криштиану Роналду / Instagram
Джорджина Родригес и Криштиану Роналду / Instagram

Невеста Криштиану Роналду Джорджина Родригес была госпитализирована на четыре дня с пневмонией.

Возлюбленная португальца находилась в Саудовском госпитале в Эр-Рияде.

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"Наконец-то вернулась домой! Я провела 4 дня в больнице с пневмонией, сейчас мне уже лучше, но все еще восстанавливаюсь дома с семьей.

Хочу сказать спасибо всем сотрудникам, врачам, медсестрам и всем, кто работает в больнице. Они прекрасно заботились обо мне, и я очень благодарна за это. Спасибо всем за такое замечательное пребывание", - сказала Родригес в видео на своей странице в Instagram.

Девушка также продемонстрировала букет цветов и открытку с пожеланием скорейшего выздоровления.

Ранее сообщалось, что легенда итальянского футбола изменил своей возлюбленной с журналисткой на 16 лет моложе его.

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