Каземиро насладился прогулкой с женой в преддверии матча с Ливерпулем

Бразильский футболист попал в объективе камеры после покупки кофе.

В воскресенье, 5 марта, Манчестер Юнайтед на выезде сыграет против Ливерпуля в рамках чемпионата Англии.

В преддверии особого противостояния полузащитник "красных дьяволов" устроил расслабляющую прогулку вместе с женой Анной Марианой.

Пара заскочила в кофейню Costa Coffe, чтобы купить кофе и несколько сладостей.

Каземиро был одет в серый дизайнерский свитер в комплекте с черными штанами и белыми кроссовками.

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Отметим, что после покупки, пара направилась через дорого к роскошной машине Bentley Bentayga, стоимость которой примерно 200 тысяч фунтов.

Матч Ливерпуль - Манчестер Юнайтед начнется в 18:30 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что хавбек Барселоны изъявил желание перейти в Манчестер Юнайтед.