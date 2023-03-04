"Изюминка сезона": Фанаты Челси раскритиковали Маунта за разрывное видео в соцсетях

Английский футболист показал свои танцевальные способности в дуэте с Амелией Димолденберг.

Полузащитник сборной Англии и Челси Мэйсон Маунт продолжает зажигать, но только за пределами поля.

24-летний футболист снялся в вирусном видео TikTok с YouTube-блогером и телеведущей Амелией Димолденберг.

Данный ролик набрал уже более 12 миллионов просмотров и полутора миллиона лайков.

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Отметим, что фанаты Челси не оценили танцы Маунта на тренировочной базе клуба в Кобхэме. Некоторые из болельщиков были удивлены способностями Мэйсона, назвав "лучшим действием в сезоне".

"Изюминка сезона Маунта".

"По крайне мере, он хороший танцор",

"Не уверен, что я бы хотел бы его увидеть в полузащите команды".

В текущем сезоне англичанин провел 32 матча за Челси во всех турнирах, в которых забил три гола и выполнил шесть голевых передач.

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