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Кулибали высказался в защиту Мудрика

Украинцу нужно дать время.
Сегодня, 18:45
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Защитник Челси Калиду Кулибали высказался в поддержку украинского вингера Михаила Мудрика.

Напомним, Михаил перешел в Челси из донецкого Шахтера и за шесть матчей не отличился ни одним результативным действий, за что получил немалую долю критики.

Кулибали же уверен, что Мудрику нужно дать время на адаптацию, поскольку на тренировках видно, что у парня огромный потенциал.

"Он очень быстр, технически великолепен при игре один в один и может стать для нас большим подспорьем. Но он игрок, которому нужен мяч, чтобы сделать разницу, и наша задача – доставить мяч ему.

Каждому игроку, переходящему в Челси, нужно время на адаптацию, и Мудрик ничем не отличается от других. Мы не волнуемся, потому что знаем, что он поведет нас вперед", – сказал Кулибали для The Sun.

Напомним, что в ближайших матчах решится судьба главного тренера Челси Грэма Поттера.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Калиду Кулибали Михаил Мудрик

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