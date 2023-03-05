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Челси может приобрести лидера РБ Лейпциг

Доминик Собослаи может перебраться в стан "синих".
Сегодня, 19:54
Доминик Собослаи / Getty Images
Доминик Собослаи / Getty Images

Лондонский Челси определился с очередной трансферной целью.

Как сообщает TuttoMercato, "синие" обратились к РБ Лейпциг на предмет трансфера Доминика Собослая. Источник отмечает, что определенный прогресс в переговорах может случиться уже в следующие несколько дней.

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Примечательно, что летом в стан лондонцев с вероятностью 99% переберется один игрок "быков", а именно Кристофер Нкунку.

В текущем сезоне венгерский полузащитник отличился пятью голами и тринадцатью ассистами. 

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