Челси может приобрести лидера РБ Лейпциг
Доминик Собослаи может перебраться в стан "синих".
Лондонский Челси определился с очередной трансферной целью.
Как сообщает TuttoMercato, "синие" обратились к РБ Лейпциг на предмет трансфера Доминика Собослая. Источник отмечает, что определенный прогресс в переговорах может случиться уже в следующие несколько дней.
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Примечательно, что летом в стан лондонцев с вероятностью 99% переберется один игрок "быков", а именно Кристофер Нкунку.
В текущем сезоне венгерский полузащитник отличился пятью голами и тринадцатью ассистами.
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