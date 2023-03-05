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Футбол

Клопп - о разгроме МЮ: Выдающийся матч. Это был толчок, которого мы хотели

Немец отреагировал на потрясающую игру своих подопечных.
Сегодня, 21:49
Юрген Клопп / Getty Images
Юрген Клопп / Getty Images

В рамках 26 тура чемпионата Англии Ливерпуль уничтожил МЮ со счетом 7:0.

Наставник "красных" Юрген Клопп поделился мыслями о прошедшем поединке.

По словам немецкого специалиста, это был выдающийся матч в исполнении его коллектива.

Нет слов. Зрелищный футбольный матч, выдающийся. Мы играли в топовый футбол против команды, которая находится в хорошей форме.

Второй тайм был очень классным, концовка также. Это футбол, такое может случиться.

Это толчок, которого мы хотели, он направляет на правильный путь. Каждый должен знать, что мы все еще здесь. Этого не было заметно в течение определенного периода времени, но сегодня мы показали, какими можем быть.

129 голов Салаха - это безумие. Невероятное число, он особенный игрок, очень ценим его. В будущем люди будут вспоминать это и думать: "Вау, мы были свидетелями чего-то действительно уникального", - отметил Клопп.

Стоит сказать, что благодаря триумфу Ливерпуль поднялся на 5 место, имея на три очка и один матч меньше чем Тоттенхэм.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль манчестер юнайтед Юрген Клопп

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