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Cалах стал лучшим бомбардиром Ливерпуля в АПЛ за всю историю

Египтянин благодаря дублю в ворота МЮ обогнал Робби Фаулера.
Сегодня, 20:46
Мохаммед Салах / Getty Images
Мохаммед Салах / Getty Images

В рамках 26 тура АПЛ Ливерпуль уничтожил Манчестер Юнайтед со счетом 7:0.

Дубль в этом поединке на свой счет записал Мохаммед Салах, забивший 128 и 129 голы за "красных" в АПЛ.

Таким образом, египтянин стал лучшим бомбардиром Ливерпуля в этом соревновании за всю историю, обогнав Робби Фаулера.

Всего же на счету вингера в футболке мерсисайдцев 176 голов в 290 матчах, что делает его пятым бомбардиром клуба за всю историю во всех турнирах.

Лучшие бомбардиры Ливерпуля за всю историю АПЛ

  1. Мохаммед Салах - 129
  2. Робби Фаулер - 127
  3. Стивен Джеррард - 120
  4. Майкл Оуэн - 117
  5. Садио Мане - 90

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Мохаммед Салах

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