Cалах стал лучшим бомбардиром Ливерпуля в АПЛ за всю историю
Египтянин благодаря дублю в ворота МЮ обогнал Робби Фаулера.
В рамках 26 тура АПЛ Ливерпуль уничтожил Манчестер Юнайтед со счетом 7:0.
Дубль в этом поединке на свой счет записал Мохаммед Салах, забивший 128 и 129 голы за "красных" в АПЛ.
Таким образом, египтянин стал лучшим бомбардиром Ливерпуля в этом соревновании за всю историю, обогнав Робби Фаулера.
Всего же на счету вингера в футболке мерсисайдцев 176 голов в 290 матчах, что делает его пятым бомбардиром клуба за всю историю во всех турнирах.
Лучшие бомбардиры Ливерпуля за всю историю АПЛ
- Мохаммед Салах - 129
- Робби Фаулер - 127
- Стивен Джеррард - 120
- Майкл Оуэн - 117
- Садио Мане - 90
Напомним, на нашем сайте вы можете узнать, какой футбол сегодня доступен к просмотру.